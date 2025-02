Mattarella scrive al bar di Lecce dove lavorano ragazzi fragili

agenzia

Il capo dello Stato ha ringraziato per un omaggio ricevuto

LECCE, 11 FEB – Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha fatto recapitare una lettera di ringraziamento per l’omaggio ricevuto dal bar sociale ‘Alimenta’ in occasione della sua visita a Lecce lo scorso 17 gennaio, per l’inaugurazione del 70esimo anno accademico dell’università del Salento. Nel locale lavorano undici ragazzi con fragilità fisiche e cognitive. Per rendere omaggio al capo dello Stato, i baristi avevano preparato una crostata artigianale con arance bio a chilometro zero, decorata con i colori della bandiera italiana. Ad accompagnarla alcune lettere scritte a mano, piene di dediche e pensieri, per esprimere la gioia di poter partecipare ogni giorno alla vita sociale della città proprio grazie al percorso di formazione-lavoro intrapreso nel bar a partire dallo scorso ottobre. Grazie all’esperienza nel locale, i ragazzi stanno infatti vivendo l’opportunità di poter esprimere se stessi e mettersi in gioco, apprendendo un mestiere grazie al quale possono formarsi e vivere pienamente il loro ruolo nella società. Il progetto è promosso dalla rete ‘Sale della Terra’, nata per costruire opportunità concrete di lavoro e autonomia per le persone fragili. La ‘crostata del presidente’, dedicata proprio a Mattarella, nel frattempo è diventata uno dei dolci inseriti nel menù del bar.

