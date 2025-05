Mattarella: ‘significativo che 25 aprile accomuni Italia e Portogallo’

agenzia

Coimbra, 13 mag. “Se prendo ad esempio la nostra storia essa è stata per certi aspetti segnata da tappe di un tragitto affine: abbiamo affrontato battaglie simili affinchè prevalessero nelle nostre società ideali di democrazia, di libertà, di rispetto dei diritti dei cittadini, di pluralismo politico, ripudiando regimi autoritari e oscurantisti. Ho sempre trovato particolarmente evocativo che le rispettive ricorrenze del 25 aprile accomunino il popolo portoghese e quello italiano, celebrandone il percorso democratico sostenuto dal coraggio delle rispettive genti”. Lo ha affermato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione del conferimento del dottorato honoris causa in Economia da parte dell’Università di Coimbra, città portoghese dove domani il Capo dello Stato chiuderà il 18/mo Summit Cotec insieme al Re di Spagna, Filippo VI, e al presidente della Repubblica del Portogallo, Marcelo Rebelo de Sousa.