Mattarella: ‘solidarietà trasforma e produce sviluppo e benessere’

Roma, 26 set. “La nostra Repubblica è costituita prima che dalle Istituzioni dalla sua comunità, dalle persone, diverse, tutte di uguale dignità. Diverse nelle potenzialità, differenti nella creatività e nei talenti, ciascuna dotata di una irripetibile originalità, di una ricchezza preziosa che moltiplica il patrimonio comune del nostro Paese. Il primo passo è quello di consentire a tutti e a ciascuno di esprimere la propria personalità, di esprimere il meglio di se stessi. La solidarietà trasforma e produce sviluppo e benessere, la solidarietà fa diventare tutti decisamente migliori”. Lo ha affermato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della manifestazione che chiuse le iniziative sociali organizzate come ogni anno nella tenuta di Castelporziano.