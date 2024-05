Mattarella: ‘tutela pianeta garanzia di progresso e libertà’

agenzia

New York, 6 mag. “L’esistenza di un sistema di tutele e di garanzie giuridiche è pre-condizione al godimento dei diritti della persona e, appunto, per lo sviluppo umano, inteso nel suo senso più alto. Si tratta di fondamenti riaffermati dalla stessa Carta delle Nazioni Unite, che sin dal suo preambolo ha enunciato l’impegno ‘a creare le condizioni in cui la giustizia e il rispetto degli obblighi derivanti dai trattati e dalle altre fonti del diritto internazionale possano essere mantenuti’ e ‘a promuovere il progresso sociale e un più elevato tenore di vita in un contesto di accresciute libertà’. L’Agenda 2030 delle Nazioni unite, con i suoi Obiettivi di sviluppo sostenibile, ha il merito di avere fornito un orizzonte concreto per il loro realizzarsi, indicando un percorso che tutti gli Stati membri si sono impegnati a perseguire nell’interesse dei popoli, e che passa anzitutto dalla preservazione del pianeta, il luogo che abitano”. Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo all’inaugurazione della Conferenza sullo stato di attuazione dell’obiettivo 16 ‘Pace, giustizia ed istituzioni per lo sviluppo sostenibile’ dell’Agenda 2030, organizzata dalla Rappresentanza permanente dell’Italia presso le Nazioni unite e dall’Idlo (International development law organization), organizzazione intergovernativa per la promozione dello Stato di diritto.

