Mattarella: ‘vogliamo parlare di protagonismo donne, basta barbarie femminicidi’

Roma, 31 dic. “Siamo stati drammaticamente coinvolti nell’orrore per l’inaccettabile sorte di Giulia Cecchettin e, come lei, di tante altre donne uccise dalla barbarie di uomini che non rispettano la libertà e la dignità femminile e, in realtà, non rispettano neppure sé stessi. Non vogliamo più dover parlare delle donne come vittime. Vogliamo e dobbiamo parlare della loro energia, del loro lavoro, del loro essere protagoniste”. Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel messaggio di fine anno.

