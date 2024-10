Mattei: Borghi (Iv), ‘era antifascista, Meloni lo ha omesso’

agenzia

Roma, 27 ott. “62 anni fa, nel cielo di Bascape’ finiva l’esperienza terrena di un grande italiano, Enrico Mattei. Aveva capito, prima di tanti, l’importanza dell’energia e dell’autonomia strategica in un mondo nel quale gli oligopoli si facevano monopoli dettando regole e condizioni. E con coraggio seppe portare un paese sconfitto in un conflitto mondiale al tavolo dei grandi. Con visione, strategia e duttilità diplomatica”. Lo scrive sui social il senatore Enrico Borghi, capogruppo al Senato di Italia Viva.