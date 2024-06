Matteotti: interrogazione Morassut (Pd), ‘Piantedosi riferisca in Parlamento’

agenzia

Roma, 18 giu “Non possiamo più accettare questi continui attacchi ai simboli dell’antifascismo. Chiediamo alla presidente Meloni una immediata e repentina condanna senza se e senza ma”. Lo dichiara il deputato dem Roberto Morassut, che ha presentato una interrogazione al ministro Piantedosi sul caso di Riano.

“Ieri ancora uno sfregio alla tomba di Berlinguer – prosegue Morassut -; oggi viene vandalizzato il monumento in onore di Matteotti a Riano. È evidente che non si tratta di atti vandalici sporadici, ma sono continui attacchi alla democrazia e alla libertà. Il Ministro Piantedosi risponda alla nostra interrogazione sul caso di Riano e più in generale su quali iniziative concrete sta mettendo in campo per contrastare questi continui atti vandalici di matrice fascista”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA