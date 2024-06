Matteotti: lungo applauso alla Camera dopo video che ricorda vicenda politica e omicidio**

agenzia

Roma, 20 mag. Lungo applauso alla Camera al termine del video su Matteotti, che ripercorre l’attività politica del leader socialista fino all’omicidio del 10 giugno del 1924. In Aula tra i presenti, con il Capo dello Stato Sergio Mattarella, i presidenti di Camera e Senato, Lorenzo Fontana e Ignazio La Russa. Con loro il premier Giorgia Meloni, gli ex presidenti di Montecitorio Gianfranco Fini e Luciano Violante e l’ex premier Mario Monti. In Aula, tra gli altri, i ministri della Giustizia Carlo Nordio, quello dello sport Andrea Abodi e la segretaria dem, Elly Schlein.

