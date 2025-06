Matteotti: Maraio (Psi), ‘il socialismo non tace mai’

agenzia

Roma, 10 giu. “A rendere omaggio a Giacomo Matteotti. Come sempre, come ogni anno. Matteotti è simbolo della sinistra, del socialismo italiano. È il socialismo delle libertà, quello che non tace, quello che ha il coraggio della denuncia. È attualità. Perché il socialismo non tace mai”. Lo afferma il segretario del Psi, Enzo Maraio, che ha guidato la delegazione del partito alla commemorazione di Giacomo Matteotti a Roma dove erano presenti, tra gli altri, Bobo Craxi e Gerardo Labellarte.

