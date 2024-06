Matteotti: Meloni, ‘uomo libero e coraggioso ucciso da squadristi fascisti’

agenzia

Roma, 30 mag. “Il 30 maggio 1924, Giacomo Matteotti ha pronunciato nell’Aula della Camera il suo ultimo discorso, che gli sarebbe poi costato la vita. In quel discorso, Matteotti difese la libertà politica, incarnata nella rappresentanza parlamentare e in libere elezioni. Oggi siamo qui a commemorare un uomo libero e coraggioso ucciso da squadristi fascisti per le sue idee”. E’ quanto dichiara la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, in occasione della cerimonia celebrativa del centenario della morte di Giacomo Matteotti alla Camera dei deputati.