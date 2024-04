Matteotti: opposizione appoggia proposta Avs, ‘Camera lasci vuoto il seggio’

agenzia

Roma, 24 apr. “Chiediamo di non assegnare questo seggio ad alcun gruppo parlamentare. La richiesta viene oggi che siamo alla vigilia della festa di liberazione. Fra poche settimane sarà il centenario dell’assassinio di Matteotti”. Così al termine della votazione del Def a Montecitorio Devis Dori, deputato Avs, rilanciando la richiesta della collega Luana Zanella al presidente Fontana appoggiata in Aula anche dal Pd, da Iv, da Azione Per e dal M5s. “Auspichiamo che la proposta abbia un rafforzamento corale di tutto l’arco parlamentare” “nel segno di una memoria che sia condivisa”, ha concluso la deputata Elena Bonetti (Az).

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA