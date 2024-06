Matteotti: Richetti, ‘gesti ignobili, la Meloni non può ignorare ciò che sta accadendo’

agenzia

Roma, 18 giu “Se Giorgia Meloni non capisce che sul moltiplicarsi di gesti ignobili come questo si giocherà ogni credibilità interna ed internazionale la sua esperienza di governo si chiuderà molto prima di quanto non immagini”. Lo scrive sui social Matteo Richetti, capogruppo di Azione, in merito agli atti vandalici ai danni del monumento a Matteotti a Riano.

