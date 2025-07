agenzia

Roma, 21 lug. “Sono passato al monumento sul Lungotevere a Giacomo Matteotti a portare una rosa rossa. Rossa come la vergogna per i fascisti di ieri e di oggi. Rossa come la passione per la libertà e la democrazia”. Lo scrive sui social il senatore Pd, Filippo Sensi.

