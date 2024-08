MAXHUB offre la sua tecnologia dedicata allo sport in collaborazione con il club RCD Espanyol, famoso in tutto il mondo

agenzia

Attraverso l’innovazione nelle soluzioni leader del settore, tra cui Microsoft Teams Rooms, la partnership di MAXHUB con la storica squadra di calcio punta a un futuro in cui la tecnologia consentirà l’eccellenza sportiva.

BARCELLONA, Spagna, 7 agosto 2024 /PRNewswire/ — MAXHUB, fornitore ufficiale esclusivo di schermi piatti interattivi per l’RCD Espanyol, si impegna a promuovere lo sviluppo dello sport grazie ad avanzate soluzioni integrate di comunicazione e visualizzazione che migliorano le performance atletiche. Soluzioni leader di settore come schermi piatti interattivi, Microsoft Teams Rooms e display intelligenti ora sono presenti presso le strutture dell’RCD Espanyol, la storica squadra di calcio di Barcellona che gareggia nella massimo campionato spagnolo, La Liga. Questa iniziativa rientra nella visione di MAXHUB: favorire connessioni autentiche in tutto il mondo grazie alla tecnologia, superando le barriere alla comunicazione per promuovere ispirazione e crescita.

Nel quadro di questa partnership, le strutture dell’RCD Espanyol ora sono dotate della tecnologia MAXHUB per la collaborazione e la visualizzazione, come il display interattivo MAXHUB IFP serie C da 86″ negli spazi dedicati agli allenamenti, la serie MAXHUB XT per Microsoft Teams Rooms, per riunioni ibride, e lo schermo commerciale della serie CMA, insieme a soluzioni LED per la sala stampa e la sala riunioni, solo per citare alcuni esempi. Queste soluzioni offrono ad allenatori, dirigenti e altro personale gli strumenti necessari per comunicare in modo efficace, aiutando a soddisfare le aspirazioni dei giocatori di ogni livello dell’RCD Espanyol.

Display IFP MAXHUB serie C da 86″ – Spogliatoio dell’RCD Espanyol

Le eccellenti performance audiovisive del display interattivo MAXHUB da 86″, così come la sua capacità touch a precisione elevata, lo rendono la soluzione perfetta per gli spogliatoi, dove gli allenatori trasmettono importanti conoscenze tattiche ai giocatori. Una comunicazione efficace è essenziale e può fare un’enorme differenza in questo campionato di calcio competitivo, di massimo livello.

Caratteristiche principali:

Semplicità dell’implementazione: grazie al design all-in-one con supporto mobile, questo schermo interattivo può essere spostato in qualunque punto dello spogliatoio, purché dotato di alimentazione elettrica.

Una scelta eccellente per i gruppi numerosi: il display antiriflesso da 86″, con un’ampia angolazione della visuale, consente una chiara visione dello schermo a un massimo di 30 giocatori. La potenza degli altoparlanti garantisce l’ascolto della presentazione a tutti, anche in uno spogliatoio rumoroso.

Facilità d’uso: il sistema touch IR ad alta precisione consente agli allenatori di scrivere in tutta semplicità, per mostrare le posizioni dei giocatori o rivedere le partite. Anche i giocatori senza precedente esperienza possono utilizzare la stessa penna per evidenziare i propri commenti. Il pannello touch reattivo e il processore potente garantiscono la fluidità di azioni come l’avanzamento, il riavvolgimento e lo zoom, e consentono di mantenere l’attenzione sulle spiegazioni dell’allenatore.

Serie MAXHUB XT per Microsoft Teams Rooms – Sale riunioni dell’RCD Espanyol

Oltre alle interazioni faccia a faccia con i giocatori sul campo di allenamento, a cadenze regolari i coach devono condurre incontri virtuali con altri allenatori, osservatori, giocatori all’estero e così via. È qui che la soluzione MAXHUB per Microsoft Teams Rooms eccelle grazie alla sua visualizzazione multi-dimensionale.

Caratteristiche principali:

Serie MAXHUB XT per Microsoft Teams Rooms: grazie alla serie MAXHUB XT per Microsoft Teams Rooms (MTR), allenatori e giocatori potranno sfruttare la completa soluzione per sale riunioni intelligenti targata Microsoft. Oltre a un’interfaccia intuitiva per le videoconferenze, e all’audio e video chiari, anche la collaborazione in tempo reale è un gioco da ragazzi con la soluzione Teams Rooms leader del settore. Con il suo completo portafoglio di prodotti, la soluzione MAXHUB per Teams Rooms include kit console, periferiche UC e una gamma di avanzate opzioni di visualizzazione. Sono prodotti dotati delle funzionalità essenziali di Teams Rooms, come l’accesso one-touch e lo schermo in ‘prima fila’, oltre a offrire un’eccellente qualità audio e video.

Un supporto senza problemi: l’installazione è semplice perché richiede l’utilizzo di un unico cavo, che consente alle organizzazioni di ottimizzare in modo perfetto gli spazi condivisi, per una migliore collaborazione. MAXHUB Pivot, inoltre, assicura una facile gestione dei dispositivi remoti e offre una garanzia di 3 anni con supporto locale per poter contare su un flusso di lavoro ininterrotto per le operazioni del club.

Schermi di maggiori dimensioni per il pubblico esterno: di pari passo verranno implementanti anche display commerciali più grandi, come il modello CMA da 98″ e i LED wall della serie Raptor di MAXHUB, per il pubblico esterno come gli addetti stampa, i tifosi e i visitatori. In questo modo il club potrà condividere in luoghi pubblici i video che mostrano la storia, la visione e i progetti del club.

MAXHUB non smette di innovare, per favorire lo sviluppo dello sport

Abbattere le barriere alla comunicazione è sempre stata la visione di MAXHUB; applicarla allo sport è una progressione naturale. La tecnologia ha la capacità di unire le persone, proprio come hanno fatto per oltre un secolo l’RCD Espanyol e il suo marchio di calcio incentrato sui tifosi. Muovendo i primi passi in questo spazio grazie alla partnership con RCD Espanyol, MAXHUB continuerà a portare la sua innovazione nello sviluppo dello sport anche in futuro.

Per ulteriori informazioni sulle soluzioni di comunicazione leader di settore targate MAXHUB, visitare il sito www.maxhub.com. Per ulteriori notizie e seguire la stagione dell’RCD Espanyol visitare il sito www.rcdespanyol.com.

Informazioni su MAXHUB

MAXHUB è un leader globale nelle soluzioni integrate per la comunicazione e la visualizzazione. MAXHUB crea un hub tecnologico in cui l’ispirazione è libera di svilupparsi in connessioni significative. Incentrata sull’integrazione, MAXHUB è un’azienda che fornisce soluzioni integrate di livello superiore grazie a cui le persone possono comunicare, presentare e collaborare. MAXHUB: l’ispirazione che non conosce limiti. Per ulteriori informazioni su MAXHUB visitare il sito www.maxhub.com.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2475326/The_coaches_at_RCD_Espanyol_utilize_MAXHUB_interactive_displays_in_the_locker_room_to_convey_knowled.jpg

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2362520/MAXHUB_Logo.jpg