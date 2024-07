Maxirissa dopo scippi in metro a Roma, interviene la polizia

agenzia

Stazione Barberini chiusa per l'intervento degli agenti

ROMA, 13 LUG – La stazione della metropolitana Barberini di Roma è rimasta chiusa per circa 40 minuti in seguito ad una maxirissa scoppiata in seguito ad una serie di furti e scippi. Sul posto è intervenuta la polizia che ha disposto la chiusura della stazione per verificare le condizioni di sicurezza. Secondo quanto si apprende ad essere coinvolti sono state una ventina di persone, quasi tutte di origine sudamericana. Diversi passeggeri hanno riferito di aver subito alcuni furti, tra portafogli, cellulari e denaro contante. Stando a quanto spiegato dai presenti, alcune persone sarebbero entrate in un vagone della metro dopo la segnalazione dell’ennesimo furto, scatenando la maxirissa. Fuori dall’ingresso di via Vittorio Veneto sono presenti tre volanti della polizia, più una in piazza Barberini. Presente anche un’ambulanza e due auto dei carabinieri.

