Sfoglia il giornale

Notizie Locali

Iscriviti alle newsletter

accesso-community
SEZIONI

agenzia

‘Maxwell, non credo che Epstein sia morto suicida’

Cnn cita colloquio fra socialite e viceministro giustizia

Di Redazione |

NEW YORK, 22 AGO – “Non credo che” Jeffrey Epstein “sia morto suicida”. Lo ha detto Ghislaine Maxwell, la socialite complice dell’ex finanziere accusato di traffico sessuale. E’ quanto emerge dalle trascrizioni del colloquio fra maxwell e Todd Blanche, il viceministro della giustizia ed ex legale personale di Donald Trump, secondo quanto riportato da Cnn.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA
accesso-community
Di più su questi argomenti: