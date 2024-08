May, vent’anni fa in Italia non c’era tutto questo razzismo

agenzia

'Sui social scrivono che Larissa non è italiana, come si può?'

BOLOGNA, 09 AGO – “L’Italia è andata indietro di vent’anni. Vent’anni fa non c’era tutto questo razzismo. O forse semplicemente non c’erano i social. I social su cui qualcuno scrive che Larissa non è italiana. Ma come si può?”. A dirlo, in un colloquio riportato dal Corriere della sera, è stata l’ex saltatrice in lungo Fiona May, che ieri sera ha assistito alla finale in cui la figlia Larissa Iapichino si è piazzata quarta. «Il problema è il colore della pelle. Che non dovrebbe appunto essere un problema. A maggior ragione nello sport. La Nazionale di calcio francese è composta quasi esclusivamente da neri: gli allenatori vanno a cercarli per strada, li includono, li coinvolgono. Lo stesso accade in Inghilterra. Il centravanti della nazionale belga è da dieci anni Romelo Lukaku. Perché in Italia non ci sono neri in Nazionale?”, chiede May. E alla domanda se l’Italia sia un Paese razzista replica: “Sto dicendo che l’Italia sta andando indietro anziché andare avanti. Che c’è qualcosa, nel subconscio del Paese… Non mi piace neppure quando i telecronisti dicono: Larissa ha un papà italiano, la mamma invece… Io ho gareggiato con la maglia azzurra per tutta la vita”.

