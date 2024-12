Mazda Italia lancia sito ufficiale sul progetto “Eccellenze Italiane”

agenzia

ROMA (ITALPRESS) – È online il sito web ufficiale di “Eccellenze Italiane”, il progetto ideato da Mazda Italia in collaborazione con Inghirami Company per celebrare le migliori tradizioni artigianali che rendono l’Italia un simbolo di eccellenza nel mondo. Il progetto ha il suo cuore in una serie di eventi che stanno attraversando l’intero Paese, i quali mettono in luce il legame profondo tra la maestria dell’artigianato che contraddistingue Mazda e le eccellenze manifatturiere italiane. Al fine di valorizzare questa iniziativa é stata creata una pagina ufficiale con lo scopo di fornire tutte le informazioni relative al progetto, approfondendone gli obiettivi, i valori e le motivazioni che hanno portato Mazda Italia a promuovere questa prestigiosa impresa a livello nazionale. Il nuovo sito rappresenta quindi il punto di riferimento digitale per tutti coloro che desiderano seguire il viaggio di Mazda attraverso l’Italia, alla scoperta delle realtá artigianali che da secoli fanno del nostro Paese un simbolo di qualitá e creativitá. La nuova piattaforma digitale é stata pensata per coinvolgere e informare il pubblico, facilitando un accesso esclusivo ai contenuti e alle novitá del progetto. In particolare, offre la possibilitá di conoscere da vicino i manufatti, gli artisti che li hanno realizzati e i concessionari Mazda che, esplorando il loro territorio, hanno individuato le affinitá che legano ogni artigiano alla filosofia costruttiva Mazda, raccontando le storie che li hanno motivati e ispirati durante il processo creativo. L’architettura della pagina, dinamica e funzionale, permette un’esplorazione globale favorendo un’esperienza lineare e intuitiva. Gli utenti vengono guidati attraverso varie sezioni dove hanno la possibilitá di rivivere gli eventi passati oppure scoprire il calendario dei prossimi appuntamenti, che si terranno presso le concessionarie Mazda tra gennaio e marzo 2025, fornendo un’anteprima degli artisti coinvolti e del rapporto che li lega a questa iniziativa. Ogni progetto ha una sezione dedicata, arricchita da immagini, testi e racconti fotografici, offrendo agli utenti una narrazione completa ed emozionale. Una particolare attenzione é volta ai protagonisti di questa meravigliosa avventura proprio nello stesso modo in cui Mazda collabora con i maestri artigiani per dare vita a una sinergia straordinaria tra creativitá e tradizione. Ciascun artista viene presentato con una breve descrizione che ne racconta la storia, le competenze e il legame speciale instaurato con le concessionarie Mazda per questa iniziativa unica. Una celebrazione delle loro capacitá e del contributo fondamentale che offrono al progetto. “Eccellenze Italiane” nasce dalla collaborazione con Inghirami Company, uno dei gruppi leader nell’abbigliamento Made in Italy, che gode del patrocinio dell’Associazione Marchi Storici d’Italia, il quale da sempre si impegna nella tutela e nella promozione del patrimonio dei marchi storici italiani. Con questo progetto Mazda rinnova il suo impegno nella valorizzazione della qualitá, un valore che guida la progettazione e la costruzione delle sue vetture, realizzate con passione dai maestri artigiani giapponesi. L’iniziativa prevede un tour nazionale di 63 tappe in tutta Italia, in ciascuna delle quali un’eccellenza locale, in collaborazione con le concessionarie Mazda, crea un manufatto esclusivo. La conclusione del tour, prevista per la primavera del 2025, dará vita a un’esposizione nazionale in cui saranno raccolte e mostrate tutte le opere; sará un’occasione unica per celebrare il connubio tra ingegneria e artigianato, tra passato e futuro, e per apprezzare l’evoluzione della cultura manifatturiera italiana. Con questo progetto Mazda vuole celebrare i valori di artigianalitá, dedizione e cura dei dettagli, che da sempre appartengono alla Casa di Hiroshima, ma che ancora oggi rappresentano un patrimonio diffuso e vivo in tutto il Paese, generando cosí una connessione profonda tra “Crafted in Japan” e “Made in Italy”. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito ufficiale: www.mazdaeccellenzeitaliane.it. foto: ufficio stampa Mazda Motor Italia (ITALPRESS). tvi/com 20-Dic-24 14:21

