Mbappé sborsa mezzo milione di euro per un ritratto di Pelè

agenzia

Il francese batte Hakimi all'ultimo rialzo in asta beneficienza

PARIGI, 20 MAG – Prima di dire addio a Parigi – direzione Madrid per guidare l’attacco del Real – Kylian Mbappé ha voluto farsi un ultimo regalo ed ha sborsato ben 520.000 euro ad un’asta di beneficienza organizzata dal Paris Saint-Germain per acquistare una tela con un ritratto del grande Pelè. Il ritratto è firmato dal giovane artista dell’Ile-de-France, la regione di Parigi, Alexandre Hopare. L’asta per acquistarlo era partita da 5.000 euro, secondo quanto riporta Le Parisien nella cronaca dell’aggiudicazione dell’opera. Alla serata di gala partecipavano tutti i giocatori e i dirigenti della squadra parigina. La tela, 2 metri per 1,5, è stata dipinta nel 2023 e raffigura un grande volto del leggendario “‘o Rey”. E’ stata una sfida all’ultima offerta fra Mbappé e il compagno di squadra Hakimi, ex Inter, a far impennare la quotazione, con il centravanti dei Bleus che alla fine ha avuto ragione del terzino ed ha firmato la più importante vendita della serata. Il gala si è concluso con una raccolta totale di 2,7 milioni di euro. Mbappé ha conosciuto personalmente Pelè, avendolo incontrato nel 2019 a Parigi in occasione di un evento organizzato da un comune sponsor. Il campione brasiliano aveva avuto parole di grande apprezzamento per il francese, che – aveva detto – “incarna la nuova generazione di calciatori e porta avanti i valori di uno sport che ispira e unisce il mondo”.

