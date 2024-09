McDonald’s, a Roma 250 volontari per “Insieme a te per l’ambiente”

agenzia

ROMA (ITALPRESS) – Cinque spazi pubblici, 250 volontari coinvolti, oltre 100 sacchi di rifiuti abbandonati, aree giochi e complementi di arredo urbano riqualificati. Ecco alcuni numeri dell’azione collettiva di oggi di McDonald’s sulla cittá di Roma. Un gesto d’amore dell’azienda nei confronti della Capitale, che racconta il legame non solo con il territorio romano ma anche con tutto il Paese che, in questi 38 anni di presenza del brand in Italia, ha accolto l’azienda con i suoi ristoranti, licenziatari e dipendenti. Oggi, infatti, i dipendenti sia della sede di Roma di McDonald’s che di tutti gli altri 58 ristoranti presenti in cittá si sono dati appuntamento in 5 diversi luoghi della cittá capitolina – Villa Borghese, Parco Schuster, Parco Villa Gordiani, Parco Pineta Sacchetti e Via Appia Antica – con un unico obiettivo comune: non solo ripulire dai rifiuti abbandonati alcuni spazi pubblici ma anche riqualificare aree giochi e complementi di arredo urbano per generare un impatto positivo quanto piú ampio su tutta Roma. L’azione collettiva si é svolta – con il patrocinio dell’Assessorato all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti di Roma Capitale, con il supporto tecnico di Retake e supporto operativo di AMA – alla presenza delle istituzioni: a Parco Schuster con Amedeo Ciaccheri, Presidente Municipio 8 del Comune di Roma; a Parco Villa Gordiani, invece, con Maura Lostia, Vice Presidente Municipio 5 del Comune di Roma con delega a Lavori Pubblici, Edilizia privata e pubblica, Piani Urbani, Trasporti e opere. Monica Lucarelli, Assessora alle Attivitá Produttive e Pari Opportunitá di Roma Capitale, ha commentato: «La collaborazione tra istituzioni, aziende, cittadine e cittadini é essenziale per costruire un futuro sostenibile per Roma. L’iniziativa di McDonald’s, in sinergia con Retake e il supporto operativo di AMA, rappresenta un esempio virtuoso di come il settore privato possa contribuire attivamente alla cura e alla riqualificazione del nostro patrimonio urbano. Oltre 250 volontari hanno scelto di impegnarsi per restituire spazi piú puliti e vivibili alla comunitá, dimostrando che l’amore per una cittá si esprime anche attraverso piccoli gesti concreti che fanno la differenza. Roma ha bisogno di iniziative come questa, che rafforzano il senso di appartenenza e ci avvicinano a un modello di cittá piú inclusiva e sostenibile”. Giorgia Favaro, Amministratrice Delegata McDonald’s Italia, spiega cosa significa questa giornata per McDonald’s: «Il nostro legame con Roma é piú forte che mai ed eventi speciali come questi ne sono la dimostrazione. Il nostro primo ristorante in Italia é stato inaugurato proprio in questa cittá, 38 anni fa, in Piazza di Spagna, e sempre qui pochi mesi fa abbiamo aperto il nostro 700esimo store. Si tratta di un impegno pluriennale che, grazie ai nostri dipendenti e licenziatari presenti sul territorio, si concretizza in iniziative concrete come quella di oggi, un esempio di cosa puó fare una realtá aziendale come la nostra per la cittá di Roma. Oltre 250 persone unite per restituire ai cittadini di Roma spazi pubblici fruibili e vivibili e per sensibilizzare, contemporaneamente, su un fenomeno quanto mai attuale come il littering, ossia l’abbandono dei rifiuti nell’ambiente”. Una giornata speciale che inaugura la nuova edizione delle giornate “Insieme a te per l’ambiente” di McDonald’s, iniziativa lanciata nel 2021 – in collaborazione con Assoambiente e Utilitalia – con l’obiettivo di contrastare l’abbandono dei rifiuti nei parchi, nelle spiagge, nelle strade e nei luoghi pubblici in diverse cittá d’Italia. Un progetto che nelle ultime 3 edizioni ha visto il coinvolgimento di oltre 15mila persone, piú di 300 associazioni locali e la raccolta di oltre 10.000 sacchi di rifiuti per 350 tappe realizzate, di cui la metá patrocinate. Solo a Roma, nell’ultima edizione, sono stati raccolti oltre 400 sacchi per un totale di 2 tonnellate di rifiuti, grazie al contributo di piú di 570 persone. Giovanni Stifano, Referente Aziendale della Fondazione Retake, ha commentato: «Quella di oggi a Roma é la seconda grande tappa di un percorso itinerante che McDonald’s e Retake ETS hanno intrapreso insieme, a cui se ne aggiungeranno molte altre, per portare in moltissime cittá italiane il nostro messaggio congiunto a favore della cura dei luoghi, convinti che adottare buone pratiche sia un modo per creare una relazione positiva tra persone. La persona, infatti, é sempre al centro di tutto ció che Retake fa da piú di tredici anni a questa parte, collaborando attivamente con Aziende e Istituzioni e impegnandosi in azioni di riqualificazione e rigenerazione urbana. Per facilitare questo percorso insieme, Retake ETS ha creato uno SPoC (Single Pont of Contact) dedicato al network McDonald’s, con un piano formativo per i singoli ristoranti presenti sul territorio nazionale, attraverso il quale valorizzare e trasferire i principi della nostra organizzazione e fornire un supporto organizzativo per eventi locali, nel pieno rispetto delle realtá territoriali che toccheremo”. “Insieme a te per l’ambiente” é un progetto che fa parte di i’m Lovin it italy, la dichiarazione d’amore per l’Italia da parte di McDonald’s, che si concretizza ogni giorno in una serie di attivitá e iniziative rivolte alle comunitá in cui il marchio é presente con i suoi oltre 700 ristoranti. Le tappe delle giornate “Insieme a te per l’ambiente” si inseriscono nel piú ampio percorso di transizione ecologica intrapreso dall’azienda ormai da diverso tempo a partire dal packaging e dai ristoranti in termini di raccolta differenziata e riciclo. Tra le tappe del percorso: l’eliminazione della plastica monouso in favore di materiali piú sostenibili come la carta, l’installazione di nuovi contenitori per la raccolta differenziata nelle sale e nei dehors, la formazione interna, la collaborazione con Comieco per garantire la riciclabilitá del packaging in carta e la campagna di sensibilizzazione sulle corrette modalitá di raccolta dei rifiuti rivolta ai consumatori. – foto ufficio stampa McDonald’s- (ITALPRESS). mgg/com 27-Set-24 16:23

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA