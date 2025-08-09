Media, 14 civili uccisi da Idf a Gaza, 8 aspettavano aiuti

agenzia

Lo riporta Al Jazeera

ROMA, 09 AGO – Almeno 14 palestinesi, tra cui otto mentre aspettavano gli aiuti umanitari, sono stati uccisi in seguito agli attacchi israeliani nella Striscia di Gaza dall’alba di oggi: lo riporta Al Jazeera. Almeno 11 persone sono state uccise e trasportate all’ospedale al-Awda nel nord di Gaza, tra cui 6 mentre aspettavano la distribuzione di cibo vicino al corridoio di Netzarim. Due persone sono state uccise e trasportate al complesso medico Nasser da un centro di distribuzione della fondazione GHF nel sud. Una donna è stata uccisa e un’altra persona è rimasta ferita in un attacco aereo israeliano contro un condominio a Khan Younis (sud).

