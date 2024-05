Media, atterraggio d’emergenza per elicottero con Raisi

agenzia

Irna, a causa delle condizioni meteo, nessun ferito

ROMA, 19 MAG – In Iran è stato segnalato un “incidente” ad un elicottero su cui viaggiava il presidente Ebrahim Raisi ed il suo entourage. Lo riporta il Guardian citando la tv di Stato iraniana, secondo cui l’elicottero ha avuto un “atterraggio duro”. Secondo i media iraniani, si sarebbe trattato di un atterraggio di emergenza a causa delle cattive condizioni del meteo. Non ci sarebbero feriti. Secondo l’agenzia iraniana Irna l’elicottero che trasportava il presidente Ebrahim Raisi e il ministro degli Esteri Hossein Amirabdollahian, diretto alla città iraniana di Tabriz dalle zone di confine nord-orientali, ha dovuto effettuare un atterraggio di emergenza durante il tragitto, a causa delle avverse condizioni meteorologiche. e nebbia. Sempre secondo l’Irna, nessuno a bordo è rimasto ferito e il presidente e il suo team hanno proseguito il viaggio verso Tabriz, nella provincia dell’Azerbaigian orientale, in auto. Raisi e il suo omologo azero Ilhan Aliyev hanno inaugurato questa mattina una diga sul fiume Aras nelle zone di confine tra i due paesi.

