Media, ‘bombardamenti sulla capitale dello Yemen Sanaa’

agenzia

In precedenza tv Houthi aveva segnalato altri attacchi Usa-Gb

TEL AVIV, 10 GEN – Secondo la tv al Masirah, di proprietà del gruppo pro-Iran Houthi, la capitale dello Yemen Sanaa viene attaccata in questi minuti da un bombardamento aereo. In precedenza, l’emittente aveva segnalato attacchi statunitensi e britannici nelle zone a nord di Sanaa. Gli attacchi aerei avvengono in contemporanea con la manifestazione settimanale contro Israele nella capitale yemenita Sanaa. Media legati agli Houthi hanno riportato una serie di raid aerei anche sul porto di Ras Issa nella provincia di Hodeidah, dove si ritiene che arrivino le armi inviate dall’Iran. Ieri sera gli Houthi hanno lanciato tre droni contro Israele, i velivoli senza pilota sono stati intercettati prima di esplodere e senza causare danni. Secondo l’Idf, dall’inizio della guerra, gli Houthi hanno lanciato 40 missili balistici e 320 droni sul territorio israeliano.

