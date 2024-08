agenzia

Anche McGurk, coordinatore Casa Bianca per Medio Oriente-Africa

WASHINGTON, 14 AGO – Il capo della Cia William Burns sarà in Qatar per i colloqui sul cessate il fuoco a Gaza giovedì: lo riportano alcuni media Usa e israeliani. Con Burns anche Brett McGurk, il coordinatore della Casa Bianca per il Medio Oriente e l’Africa.

