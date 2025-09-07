Media, centinaia di droni su Kiev, a fuoco tre edifici

Sfoglia il giornale

ROMA, 07 SET – Centinaia di droni e missili russi sarebbero stati lanciati su Kiev. Lo riferisce il sindaco della capitale ucraina Vitalii Klitschko citato di media locali. Secondo quanto riferito dal primo cittadino almeno tre edifici residenziali stanno andando a fuoco. Al momento non ci sono informazioni ulteriori sull’entità dei danni. Durante l’attacco su larga scala, l’Aeronautica militare ucraina aveva segnalato il lancio di diversi missili russi verso il Paese.

