Media, Cina riunisce vertice d’emergenza sui dazi Usa

agenzia

'Per rilanciare l'economia e stabilizzare i mercati di capitali'

PECHINO, 09 APR – La leadership cinese prevede di tenere un incontro di alto livello, possibile già oggi, per definire le misure volte a rilanciare l’economia e a stabilizzare i mercati dei capitali, nel mezzo dell’impennata delle tensioni nella guerra commerciale con gli Usa. Lo riporta la Reuters sul suo sito, ricordando i timori degli economisti su uno scenario di minor crescita del Dragone nel 2025 pari anche all’1-2% del Pil. L’incontro è il primo a essere reso pubblico da quando il presidente Usa Donald Trump ha imposto dazi “reciproci” sulla Cina e segue l’entrata in vigore di tariffe aggregate al 104% sull’import di beni made in China.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA