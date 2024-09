Media, Erdogan parteciperà al vertice dei Brics in Russia

agenzia

Ankara avrebbe già fatto domanda per entrare nel gruppo

ISTANBUL, 03 SET – Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha accettato l’invito di Mosca di partecipare al summit in Russia in ottobre dei Brics, l’organizzazione delle economie emergenti fondata nel 2009, di cui fanno già parte Brasile, Cina, Egitto, Emirati Arabi Uniti, Etiopia, India, Iran, Russia e Sudafrica. Lo riferisce la versione in turco di Sputnik, citando Yuri Ushakov, consigliere del presidente russo, Vladimir Putin. Secondo Bloomberg, nei mesi scorsi Ankara avrebbe fatto ufficialmente domanda per entrare a fare parte dei Brics, a causa della mancanza di progressi nel negoziato di adesione della Turchia all’Unione Europea.

