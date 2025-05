Media, Euroclear pronta a sequestro 3 miliardi asset russi

agenzia

A risarcimento sequestri a investitori occidentali in Russia

BRUXELLES, 02 MAG – Euroclear, la società belga per la compensazione finanziaria che detiene la gran parte degli asset russi congelati in Europa, intende sequestrare e ridistribuire circa 3 miliardi di euro da tali fondi, a risarcimento del sequestro di denaro di investitori occidentali in Russia. Lo riferisce il sito Reuters, citando fonti e documenti consultati. I 3 miliardi saranno prelevati in particolare da un ‘pool’ di 10 miliardi in contanti appartenenti a entità e individui russi sanzionati in Ue. Euroclear ha già ottenuto l’autorizzazione per procedere dall’autorità di riferimento in Belgio.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA