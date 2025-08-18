Media, evacuazione di Gaza City durerà poco meno di 2 mesi

agenzia

Afferma il capo di Stato Maggiore dell'Esercito

ROMA, 18 AGO – Il capo di Stato Maggiore dell’Esercito (Idf) israeliano, Eyal Zamir, ha approvato il piano per occupare Gaza City e lo presenterà domani al ministro della Difesa, riporta Channel 12, aggiungendo che nei colloqui a porte chiuse degli ultimi giorni Zamir ha affermato che la prevista evacuazione della popolazione durerà poco meno di due mesi, dopodiché si procederà all’accerchiamento e all’occupazione della città. “Si cercherà di ridurre al minimo possibile l’impiego delle forze di riserva”, ha inoltre affermato il capo dell’Idf.

