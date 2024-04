Media, ‘Hamas respinge l’ultima proposta israeliana di tregua’

agenzia

A sostenerlo un funzionario del gruppo in Libano

ROMA, 08 APR – Hamas ha respinto l’ultima proposta israeliana di cessate il fuoco. Lo scrive Reuters che cita un alto funzionario del gruppo palestinese in Libano, Ali Baraka, citato da Sky News, Al Jazeera e dai media israeliani tra cui il Times of Israel. Un funzionario di Hamas aveva precedentemente affermato che non erano stati compiuti progressi nei negoziati nel fine settimana al Cairo, mentre un rappresentante di Hamas citato dall’agenzia di stampa Afp ha affermato che il gruppo sta “studiando” la proposta di tregua di due settimane.

