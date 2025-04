agenzia

'Al 125% di tariffe reciproche si somma il 20% sul fentanyl'

NEW YORK, 10 APR – I dazi di Donald Trump contro la Cina sono complessivamente al 145%. Lo riporta Cnbc citando fonti della Casa Bianca, secondo le quali il 125% di tariffe reciproche annunciato dal presidente si va a sommare al 20% di dazi imposti in precedenza per il fentanyl.

