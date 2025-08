Media, ‘il principe Harry nega di avere picchiato lo zio Andrea’

agenzia

Le indiscrezioni sul presunto litigio pubblicate in un libro

ROMA, 03 AGO – Lite reale in casa Windsor. Il principe Harry ha negato di aver picchiato e fatto “sanguinare il naso” al principe Andrea durante un litigio che sarebbe avvenuto in una riunione di famiglia nel 2013. A scriverlo è il Guardian, facendo riferimento ad un estratto di una nuova biografia del Duca di York caduto in disgrazia, pubblicata sul Daily Mail. In base alla ricostruzione contenuta nel libro i due principi avrebbero avuto un acceso litigio che poi sarebbe sfociato in un vero e proprio scontro fisico. “I pugni furono sferrati per qualcosa che Andrea avrebbe detto alle spalle di Harry”, ha affermato Andrew Lownie, l’autore della biografia dal titolo ‘The Rise and Fall of the House of York’. L’autore sostiene inoltre che Andrea avrebbe detto al nipote che il suo matrimonio con Meghan Markle, ora duchessa del Sussex, “non sarebbe durato più di un mese”. Il figlio della defunta regina Elisabetta si sarebbe anche spinto oltre accusando Meghan di “essere un’opportunista e che fosse troppo vecchia per Harry”, aggiungendo che “suo nipote stava commettendo il più grande errore di sempre”. Un portavoce di Harry e Meghan ha poi confermato “che i due principi non hanno mai avuto una lite fisica, né il principe Andrea ha mai fatto al principe Harry i commenti che si dice abbia fatto sulla duchessa del Sussex”.

