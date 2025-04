agenzia

Bloomberg:'Presentato ad alleati a Parigi tra le varie proposte'

ROMA, 18 APR – Gli Usa hanno presentato agli alleati delle proposte per consentire un accordo di pace tra Russia e Ucraina, tra cui una bozza per porre fine ai combattimenti e allentare le sanzioni contro Mosca in caso di un cessate il fuoco duraturo. Lo scrive Bloomberg.

