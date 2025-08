Media indiani, consigliere alla sicurezza Doval volato a Mosca

agenzia

Ieri la minaccia di Trump sulle forniture di petrolio da Russia

NEW DELHI, 06 AGO – Il consigliere indiano alla sicurezza Ajit Doval si è recato a Mosca nella notte, dopo le minacce di Washington di aumentare le tariffe a causa degli acquisti di petrolio dalla Russia. La notizia, non confermata ufficialmente dal governo indiano, viene da alcuni media indiani, tra cui il quotidiano The Hindu e la rete televisiva Ntdv.

