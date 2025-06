Media, interruzioni di internet in tutto l’Iran

agenzia

Segnalate in diverse province

(ANSA-AFP) – TEHERAN, 17 GIU – I media iraniani segnalano guasti generalizzati sulla rete internet in tutto il Paese. “Gli utenti di internet in diverse province segnalano diffuse interruzioni di internet”, ha riportato il quotidiano Ham Mihan. Altri media hanno riportato notizie simili. Non è stato immediatamente chiaro cosa abbia causato l’interruzione. L’Iran ha imposto restrizioni di internet da quando Israele ha lanciato la sua campagna aerea senza precedenti contro le strutture militari e nucleari iraniane venerdì. (ANSA-AFP).

