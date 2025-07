Media, ‘intesa con Iran entro fine agosto o sanzioni dure’

agenzia

Axios, secondo accordo di Usa, Regno Unito, Francia e Germania

NEW YORK, 15 LUG – Gli Stati Uniti – d’accordo con il Regno Unito, la Francia e la Germania – hanno deciso di fissare alla fine di agosto la scadenza per il raggiungimento di un accordo sul nucleare con l’Iran. Se entro quella data non sarà raggiunta un’intesa scatteranno sanzioni severe contro l’Iran. Lo riporta Axios citando alcune fonti, secondo le quali l’accordo è stato raggiunto dal segretario di Stato Marco Rubio insieme ai ministri degli esteri britannico, francese e tedesco. Le sanzioni saranno attivate in base al meccanismo di ‘snapback’ che riattiverà quelle previste dall’Onu e revocate in base all’accordo del 2015.

