Media Iran, ‘arrestato cittadino europeo, è una spia’

"Entrato come turista, voleva spiare aree sensibili nel sudest"

TEHERAN, 20 GIU – Un cittadino europeo descritto come una “spia” è stato arrestato in Iran, ha riferito venerdì l’agenzia di stampa iraniana Tasnim, nell’ottavo giorno di guerra tra la Repubblica Islamica e Israele. “Un cittadino europeo che voleva spiare aree sensibili del Paese” è stato arrestato nel sud-ovest del Paese, ha riferito Tasnim, senza specificare la sua nazionalità o la data dell’arresto. “Ha visitato il Paese come turista al momento del brutale attacco del regime sionista”, ha detto Tasnim, riferendosi a Israele.

