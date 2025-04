Media, ‘Israele conferma che gli ostaggi ancora vivi sono 24’

agenzia

Precisazione dopo affermazione moglie premier Netanyahu

TEL AVIV, 29 APR – Un funzionario israeliano del team negoziale per il rilascio degli ostaggi ha confermato che “il numero ufficiale di ostaggi vivi, 24, menzionato dal primo ministro durante l’incontro con i partecipanti alla cerimonia con i tedofori, è corretto”. La precisazione ai media arriva dopo che la moglie del premier, Sara Netanyahu, ha suggerito a bassa voce al primo ministro – ripresa in un filmato pubblico – che il numero effettivo di ostaggi vivi sarebbe inferiore a 24. Il funzionario ha aggiunto che anche Gal Hirsch, responsabile del dossier, ha trasmesso questa cifra ai mediatori durante i colloqui in corso.

