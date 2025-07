Media, Israele valuta la risposta di Hamas, ‘praticabile’

agenzia

Times of Israel, l'ufficio del premier sta esaminando il testo

ROMA, 24 LUG – L’ufficio del primo ministro israeliano ha confermato di aver ricevuto l’ultima risposta di Hamas alla proposta di un accordo di cessate il fuoco e di rilascio degli ostaggi, aggiungendo che stava esaminando attentamente il documento. Secondo quanto dichiarato da una fonte israeliana al Times of Israel, la risposta aggiornata di Hamas è “praticabile”. Altri funzionari israeliani- riferisce la tv Channel 12 – parlano invece di “progressi non significativi” per “l’irrigidimento delle posizioni di Hamas” sui principali nodi della trattativa.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA