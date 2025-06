Media, ‘Khamenei trasferisce i poteri esecutivi ai pasdaran’

agenzia

Linea di comando da bunker meno diretta. Cresce ruolo del figlio

LONDRA, 17 GIU – L’ayatollah Ali Khamenei, guida suprema della Repubblica Islamica dell’Iran, avrebbe trasmesso temporaneamente alcuni suoi poteri esecutivi al Consiglio supremo dei Guardiani della Rivoluzione (i cosiddetti pasdaran). Almeno secondo quanto riporta Iran International, sito e tv legati ad ambienti dell’opposizione iraniana in esilio. La decisione sarebbe stata presa per le difficoltà a gestire la linea di comando in tempo reale dal bunker in cui Khamenei risulta essere stato trasferito con la famiglia. Intanto al suo fianco cresce secondo varie fonti mediatiche occidentali il ruolo del figlio Mojtaba, indicato come potenziale erede.

