Media, la Delta riprenderà oggi i voli diretti per Tel Aviv

agenzia

Da New York, erano stati interrotti il 4 maggio

ROMA, 20 MAG – La Delta Air Lines ha reso noto che riprenderà i voli giornalieri diretti per Tel Aviv dall’aeroporto JFK di New York a partire da oggi, riporta il Times of Israel. “La decisione di riprendere la rotta il 20 maggio, temporaneamente sospesa in risposta al conflitto in corso nella regione, è il risultato di un’approfondita valutazione dei rischi per la sicurezza da parte della compagnia aerea”, afferma la compagnia aerea in un comunicato stampa. “La Delta monitora costantemente l’evoluzione del contesto di sicurezza e valuta le operazioni sulla base delle linee guida sulla sicurezza e dei rapporti di intelligence”, prosegue la nota. La Delta aveva interrotto tutti i voli per Tel Aviv il 4 maggio, dopo che un missile balistico proveniente dallo Yemen aveva colpito un’area del principale aeroporto internazionale di Israele.

