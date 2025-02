agenzia

'Tre fasi, dal cessate il fuoco alla firma di un accordo'

NEW YORK, 18 FEB – Il piano di pace degli Stati Uniti e della Russia prevede anche nuove elezioni in Ucraina. Lo riporta l’agenzia Bloomberg citando il post su X di una giornalista di Fox. Il piano ha tre fasi: il cessate il fuoco, le elezioni in Ucraina e un accordo finale.

