Media, ‘notte infernale a Gaza, almeno 20 morti in raid’
Blitz israeliani anche in Cisgiordania, 4 arresti
ROMA, 04 SET – E’ di almeno 20 palestinesi uccisi dall’alba il bilancio dei raid israeliani sulla Striscia: lo riferiscono fonti mediche citate dal al Jazeera. I residenti raccontano di “una notte infernale”, segnata da pesanti bombardamenti. In Cisgiordania intanto l’Idf ha compiuto raid in diverse località, compresa Nablus arrestando almeno 4 persone, afferma la palestinese Wafa.
