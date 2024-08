Media, nuovi allarmi per droni dal Libano nel nord Israele

agenzia

'Feriti in Galilea'

TEL AVIV, 06 AGO – Nuovi e numerosi allarmi sono in corso nel nord di Israele, nella zona di San Giovanni d’Acri per l’arrivo di droni dal Libano. Due persone sono rimaste ferite e sono in condizioni critiche nella città araba settentrionale di Mazra’a, nella Galilea occidentale, dopo l’impatto di un drone proveniente dal Libano. Lo riferiscono i media israeliani.

