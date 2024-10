Media, oggi telefonata tra Biden e Netanyahu

agenzia

Axios, per parlare dei piani di attacco di Israele contro l'Iran

ROMA, 09 OTT – E’ prevista oggi una telefonata tra il presidente Usa Joe Biden e il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu per discutere dei piani di Israele per colpire l’Iran. Lo riporta Axios, citando come fonte tre funzionari statunitensi e precisando che si tratta del primo colloquio tra i due dopo due mesi di tensione riguardo alla guerra in Medio Oriente.

