Media, OnlyFans valuta la vendita per 8 miliardi di dollari

agenzia

Bloomberg, ma trattative ancora in fase iniziale

ROMA, 23 MAG – Il proprietario di OnlyFans Leonid Radvinsky, sta valutando la vendita del social network per adulti, per un valore che potrebbe arrivare fino a circa 8 miliardi di dollari. E’ quanto scrive l’agenzia Bloomberg riportando una fonte vicina alla questione. L’azienda con sede a Londra, che ospita contenuti pornografici vietati sulla maggior parte degli altri social network, sta valutando diverse offerte, ha dichiarato la fonte, chiedendo di non essere identificata perché le discussioni sono riservate. Le discussioni, scrive ancora Bloomberg, sono in una fase iniziale e non sono state ancora prese decisioni definitive, ha aggiunto la fonte. Qualsiasi accordo per il sito web, che genera profitti ricevendo una commissione del 20% sugli abbonamenti e consente ai creatori di vendere l’accesso esclusivo a video, immagini e chat, dovrà superare i rischi associati all’hosting di contenuti per adulti. Radvinsky ha ricevuto oltre 1 miliardo di dollari in dividendi negli ultimi tre anni ed è l’unico proprietario di Fenix. Ha acquisito una quota di maggioranza di OnlyFans nel 2018 dai suoi fondatori britannici, Guy e Tim Stokely, padre e figlio, che avevano lanciato il sito nel 2016.

