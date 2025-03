Media, piano arabo per Gaza chiede governance transitoria

agenzia

Sky News: 'Si preservi la prospettiva dei due Stati'

IL CAIRO, 04 MAR – Il piano egiziano per la ricostruzione della Striscia di Gaza prevede di “mantenere il cessate il fuoco nella Striscia di Gaza” e richiede “disposizioni per una governance transitoria e la garanzia della sicurezza in modo da preservare le prospettive di una soluzione a due Stati”: lo scrive l’emittente panaraba Sky News Arabia. Il piano propone inoltre di “lavorare a una proposta progressiva di gestione della Striscia durante la ricostruzione, tenendo conto della tutela del diritto del popolo palestinese a rimanere sulla propria terra”, scrive ancora la tv.

