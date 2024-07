Media: Piccolotti (Avs), ‘governo scioglie comitato minori, gravissimo’

agenzia

Roma, 3 lug. “Si è sciolto il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione media e minori: le persone minori di età, dunque, non avranno più nemmeno questa tutela, perchè non si capisce ancora se, come e da cosa il Comitato sarà sostituito. Siamo molto amareggiata da questa presa di posizione del Governo, che ha scelto di buttare via una preziosa occasione”. Così le capogruppo di AVS nelle commissione Attività produttive e Cultura Francesca Ghirra e Elisabetta Piccolotti.