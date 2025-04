Media, ‘Putin insiste su 4 regioni ucraine per la pace’

agenzia

Bloomberg: 'Ne vuole controllo anche se non le occupa del tutto'

NEW YORK, 29 APR – Il presidente russo Vladimir Putin continua a insistere sul fatto che la Russia debba assumere il controllo di quattro regioni dell’Ucraina che non occupa completamente nell’ambito di un accordo per mettere fine alla guerra. Lo riporta l’agenzia Bloomberg citando alcune fonti, secondo le quali Steve Witkoff, l’inviato di Donald Trump, ha cercato di persuadere Putin a fermare i combattimenti lungo le attuali linee del fronte nel corso del loro ultimo incontro. Il leader del Cremlino sarebbe però rimasto fermo sulle sue posizioni.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA