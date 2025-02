Media, ‘raggiunto accordo su restituzione 4 ostaggi morti’

agenzia

'Trattative per estendere la prima fase'

TEL AVIV, 25 FEB – È stato raggiunto un accordo tra Israele e Hamas per la restituzione anticipata dei corpi di quattro ostaggi la cui consegna era prevista nella prima fase dell’accordo. Lo riferisce Channel 12, citando fonti israeliane. Secondo il report, sono in corso anche trattative per estendere la prima fase aggiungendo ulteriori rilasci di ostaggi e detenuti. Israele chiede che i quattro corpi vengano consegnati entro giovedì. La prima fase dell’accordo, che include il cessate il fuoco in corso, termina sabato.

